Сейм принял решение: в школах до 6-го класса запретят мобильные телефоны

Запрет вступит в силу с начала следующего учебного года.

До 31 мая 2025 года образовательные учреждения должны разработать правила использования технических средств в учебном, воспитательном процессе и общении в школах.

Предложение о запрете на телефоны в младших классах внес оппозиционный депутат Чеслав Батня ("Объединенный список"). Его поддержали несколько фракций Сейма, Латвийский профсоюз работников образования и науки и Латвийская ассоциация руководителей образования.

Против поправок проголосовали только депутаты фракции партии "Стабильности!".

Нидерланды, Греция и Италия уже запретили использование мобильных телефонов на уроках, а Германия обсуждает этот вопрос.

Также Сейм утвердил поправки к закону, которые позволят школам проводить обыск учащихся в случаях, когда существует угроза безопасности, здоровью и жизни людей. Руководитель учебного заведения или уполномоченное им лицо сможет при наличии такой угрозы требовать у учащегося осмотра его личных вещей, а также ограничивать его передвижение. Соответствующие правила Кабинет министров должен разработать до 31 января 2025 года.

Законодательную инициативу об обысках подал президент Эдгар Ринкевич. В Латвии были случаи, когда в учебных заведениях происходили конфликты, в результате которых пострадавшими становились и дети, и взрослые. Эти инциденты происходили по вине учащихся, которые приносили в школу опасные предметы, а также в связи с тем, что школы не располагали необходимой информацией о состоянии здоровья детей, чтобы обеспечить им соответствующий образовательный процесс.

Как указал президент, в школах необходимо предотвращать насилие и другие риски, поэтому учреждениям образования должно быть предоставлено право незамедлительно действовать при наличии подозрений в угрозе для безопасности школьников и педагогов.

Закон об образовании уже ранее предусматривал обязанность родителей предоставлять школам информацию о своем ребенке, которая на практике не всегда выполняется. Теперь в законе закрепляется обязанность родителей при зачислении ребенка в учебное заведение письменно информировать школу о состоянии его здоровья и других обстоятельствах, которые могут существенно влиять на образовательный процесс и участвующих в нем лиц.

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