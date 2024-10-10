Ураган "Милтон" ослаб, но оставил после себя сильные разрушения. Во Флориде 3 млн человек остались без электричества

По меньшей мере два человека погибли в доме престарелых после предполагаемого торнадо в Форт-Пирсе на восточном побережье Флориды, сообщает NBC News со ссылкой на шерифа округа Сент-Люси Кита Пирсона. По данным Пирсона, в округе, где пронеслось около 17 торнадо, разрушено 100 домов.

С Атлантического побережья штата также поступают сообщения о пострадавших, но пока неясно, о каких цифрах идет речь. В Палм-Бич пять человек были госпитализированы, но местные власти предупреждают, что пострадавших будет больше.

Синоптики ожидали, что центр урагана придется на мегаполис Тампа-Бэй, где проживает около трех миллионов человек. В итоге эпицентр прошел через городок Сиеста-Ки с населением около 5400 человек, находящемся примерно в 100 км к югу от Тампа-Бэй.

Фото: Reuters

Губернатор Флориды Рон ДеСантис выразил надежду, что Тампа-Бэй сможет избежать серьезных разрушений и что худшего из прогнозируемых штормовых нагонов удастся избежать, потому что ураган выйдет на сушу до начала прилива. По прогнозам синоптиков, уровень морской воды может подняться на 4 метра.

ДеСантис сообщил, что «Милтон» также вызвал по меньшей мере 19 торнадо, которые нанесли ущерб во многих округах и уничтожили около 125 домов, большинство из которых — передвижные.

«На данный момент эвакуация слишком опасна, поэтому вам нужно найти укрытие там, где вы находитесь, и просто затаиться», — сказал ДеСантис.

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