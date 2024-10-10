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Ураган "Милтон" ослаб, но оставил после себя сильные разрушения. Во Флориде 3 млн человек остались без электричества

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BBC
Последствия урагана во Флориде.
Последствия урагана во Флориде. Фото: Getty Images

​Ураган "Милтон" ночью прошел по центральной части Флориды, вызвав торнадо и разрушив десятки домов. Более 3 миллионов домов и предприятий остались без электричества.

«Милтон» начинался как ураган пятой категории, однако к моменту выхода на сушу метеорологи понизили его до третьей, а сейчас он считается ураганом первой категории, хотя по-прежнему представляет значительную опасность.

По данным Национального центра ураганов США, когда «Милтон» достиг Флориды около 20:30 по местному времени в среду в районе острова Сиеста-Ки, скорость ветра достигала 195 км/ч. К началу четверга скорость ветра снизилась до 150 км/ч.

Продвижение «Милтона» по суше сопровождалось сильными дождями и разрушительными штормовыми приливами. Ураган прошел примерно в 75 км к западу-юго-западу от мыса Канаверал, где расположен космодром НАСА.

В районе залива Тампа, включая города Тампа, Санкт-Петербург и Клируотер, действует режим чрезвычайной ситуации в связи с наводнениями. В среду в Санкт-Петербурге уже выпало 16,6 422 мм осадков. По сообщениям, в городе нет питьевой воды.

Фото: Getty Images

«Милтон» сорвал часть куполообразной крыши бейсбольного стадиона на 42 тысячи зрителей «Тропикана Филд» в Санкт-Петербурге. По данным местных СМИ, стадион использовался в качестве убежища для спасателей, но обошлось без пострадавших.

По меньшей мере два человека погибли в доме престарелых после предполагаемого торнадо в Форт-Пирсе на восточном побережье Флориды, сообщает NBC News со ссылкой на шерифа округа Сент-Люси Кита Пирсона. По данным Пирсона, в округе, где пронеслось около 17 торнадо, разрушено 100 домов.

С Атлантического побережья штата также поступают сообщения о пострадавших, но пока неясно, о каких цифрах идет речь. В Палм-Бич пять человек были госпитализированы, но местные власти предупреждают, что пострадавших будет больше.

Синоптики ожидали, что центр урагана придется на мегаполис Тампа-Бэй, где проживает около трех миллионов человек. В итоге эпицентр прошел через городок Сиеста-Ки с населением около 5400 человек, находящемся примерно в 100 км к югу от Тампа-Бэй.

Фото: Reuters

Губернатор Флориды Рон ДеСантис выразил надежду, что Тампа-Бэй сможет избежать серьезных разрушений и что худшего из прогнозируемых штормовых нагонов удастся избежать, потому что ураган выйдет на сушу до начала прилива. По прогнозам синоптиков, уровень морской воды может подняться на 4 метра.

ДеСантис сообщил, что «Милтон» также вызвал по меньшей мере 19 торнадо, которые нанесли ущерб во многих округах и уничтожили около 125 домов, большинство из которых — передвижные.

«На данный момент эвакуация слишком опасна, поэтому вам нужно найти укрытие там, где вы находитесь, и просто затаиться», — сказал ДеСантис.

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По прогнозам синоптиков, «Милтон» сохранит ураганную силу, пересекая Флориду в четверг утром, но после выхода в Атлантику, скорее всего, постепенно ослабнет.

В штате, уже пострадавшем от урагана «Хелен» две недели назад, около двух миллионов человек получили приказ об эвакуации, и еще миллионы живут в местах, где, как предполагается, пройдет «Милтон».

Фото: BBC

В среду днем почти на четверти автозаправочных станций Флориды не было топлива.

Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями перебросило в район миллионы литров воды, миллионы порций еды, а также другие предметы снабжения и дополнительный персонал. Как заявила ранее в среду администратор агентства Динн Крисвелл, дополнительную помощь не будут брать из ресурсов, уже зарезервированных для борьбы с последствиями урагана «Хелен».

По словам ДеСантиса, экстренные службы работают 24 часа в сутки, чтобы убрать кучи мусора, оставшиеся после «Хелен», пока «Милтон» не разметал их по окрестностям.

По ее словам, более 70 000 жителей Флориды находятся в государственных убежищах. Несмотря на то, что «Милтон» был понижен до первой категории, она предупредила, что теперь прогнозируется значительный штормовой нагон — подъем воды, выталкиваемой на берег ветрами.

«Ветер ослабевает, но угроза не уменьшается, — сказала она. — С увеличением количества дождей, с угрозой ливневых наводнений, вам нужно оставаться на месте. Не выходите на улицу, постарайтесь максимально обезопасить себя».

Фото: Getty Images

Губернатор ДеСантис сообщил, что во Флориде было развернуто около 9000 военнослужащих Национальной гвардии, готовых оказать помощь в восстановительных работах, а также 50 тысяч электриков в ожидании повсеместных отключений электроэнергии.

Поисково-спасательные команды готовы отправиться в путь, как только пройдет шторм, и при необходимости работать всю ночь, сказал губернатор.

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден был проинформирован чрезвычайными службами о первых последствиях урагана. Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что из-за урагана принято решение отложить запланированные на эти дни в президентском календаре поездки в Германию и Анголу.

Фото: BBC

Как изменение климата повлияло на ураган «Милтон»?

Марк Пойнтинг, исследователь климата и окружающей среды, Би-би-си

Новое исследование, опубликованное в среду коалицией ученых World Weather Attribution, показало, что разрушительный ураган «Хелен», обрушившийся на США две недели назад, принес примерно на 10% больше осадков из-за изменения климата.

Медленный нагрев планеты внёс свой вклад и в разрушительную силу ветра. Если бы не вызванное человеком глобальное потепление климата, на момент выхода «Хелен» на побережье Флориды скорость ветра внутри урагана была бы ниже примерно на 20 км/ч.

Однако температура верхнего слоя воды в Мексиканском заливе в этом году не по сезону высока, что и позволило «Хелен» набрать такую силу.

Исследования показывают, что за последние десятилетия из-за изменения глобального климата вероятность аномального повышения температуры моря в этих широтах увеличилась в сотни раз.

Мексиканский залив все еще теплее среднегодовой нормы, и хотя ураган «Милтон» исследование никак не затрагивает, его разрушительный потенциал — ещё одно доказательство того, что в теплом море сильные ураганы возникают значительно чаще.

BBC
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