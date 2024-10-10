Титулованный испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил профессиональную карьеру. Об этом он объявил в своих соцсетях.
Легендарный Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры
На видео, опубликованном в его социальных сетях, теннисист назвал своё решение тяжёлым. Тем не менее он пришёл к выводу, что играть без ограничений для себя больше не может.
"Я думаю, это подходящее время, чтобы положить конец карьере, которая была долгой и гораздо более успешной, чем я мог себе представить", - сказал спортсмен.
Надаль добавил, что очень рад тому, что его последним турниром станет финал кубка Дэвиса, на котором он будет представлять свою страну. Он пройдёт в испанской Малаге с 19 по 24 ноября.
Рафаэль Надаль - один из самых известных и сильнейших теннисистов мира. За свою карьеру 38-летний испанец стал победителем 92 турниров под эгидой ATP, 22 из которых - турниры "Большого шлема".
Надаль дважды становился олимпийским чемпионом (в 2008 году в Пекине в одиночном разряде и в 2016 году в Рио-де-Жанейро в парном разряде). За свою карьеру испанский теннисист был первой ракеткой мира в течение 209 недель.
В 2023 году Надаль получил травму бедра, после чего стал проводить меньше игр.
Mil gracias a todos— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024
Many thanks to all
Merci beaucoup à tous
Grazie mille à tutti
谢谢大家
شكرا لكم جميعا
תודה לכולכם
Obrigado a todos
Vielen Dank euch allen
Tack alla
Хвала свима
Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi
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