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Легендарный Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

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Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль Фото: Reuters/ScanPix

Титулованный испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил профессиональную карьеру. Об этом он объявил в своих соцсетях.

На видео, опубликованном в его социальных сетях, теннисист назвал своё решение тяжёлым. Тем не менее он пришёл к выводу, что играть без ограничений для себя больше не может.

"Я думаю, это подходящее время, чтобы положить конец карьере, которая была долгой и гораздо более успешной, чем я мог себе представить", - сказал спортсмен.

Надаль добавил, что очень рад тому, что его последним турниром станет финал кубка Дэвиса, на котором он будет представлять свою страну. Он пройдёт в испанской Малаге с 19 по 24 ноября.

Рафаэль Надаль - один из самых известных и сильнейших теннисистов мира. За свою карьеру 38-летний испанец стал победителем 92 турниров под эгидой ATP, 22 из которых - турниры "Большого шлема".

Надаль дважды становился олимпийским чемпионом (в 2008 году в Пекине в одиночном разряде и в 2016 году в Рио-де-Жанейро в парном разряде). За свою карьеру испанский теннисист был первой ракеткой мира в течение 209 недель.

В 2023 году Надаль получил травму бедра, после чего стал проводить меньше игр.

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