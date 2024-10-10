Испанская теннисистка Паула Бадоса, занимающая 15-е место в рейтинге WTA, угодила в расистский скандал из-за фото в социальных сетях.
Испанская теннисистка угодила в расистский скандал из-за фото в соцсетях
Тренер спортсменки Пол Толедо опубликовал фотографию, на которой Паула Бадоса с помощью палочек для еды изображала узкий разрез глаз, что считается оскорбительным и расистским жестом по отношению к азиатам.
🇨🇳 La tenista española Paula Badosa está recibiendo una ola gigantesca de ataques en China por colgar esta foto con un gesto racista mientras competía en el país asiático.— 马悟空 (@Ma_WuKong) October 10, 2024
Se ha retirado del país por «problemas estomacales». No será bienvenida de nuevo en China. pic.twitter.com/qxolyXBysI
Некоторые пользователи социальных сетей заявили, что Бадоса сделала расистский жест, а Толедо впоследствии удалил пост. Теннисистке пришлось извиниться.
"Я даже не представляла, что это может быть воспринято таким образом. Мы не пытались изображать азиатов. Я просто шутила с выражением своего лица и морщинами. Я люблю Азию, среди моих друзей много азиатов, они самые добрые", - прокомментировала спортсменка.
Позже она добавила ещё одно сообщение: "Привет всем! Прошу прощения, я не знала, что это может быть расценено как расизм. Это моя ошибка, и я полностью беру на себя ответственность. Надеюсь, вы меня поймёте… Люблю вас всех".
На этой неделе Бадоса снялась с турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Причиной отказа от участия стал гастроэнтерит. Испанка должна была играть с 86-й ракеткой мира, австралийской теннисисткой Айлой Томлянович.
На прошлой неделе на турнире аналогичной категории в китайском Пекине Паула Бадоса вышла в полуфинал. Она проиграла американке Кори Гауфф, которая впоследствии стала чемпионкой соревнований.
26-летняя испанская теннисистка Паула Бадоса сейчас занимает 15-е место в мировом рейтинге. В 2022 году она была на втором месте, но потом получила травму и выпала из топ-50.
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