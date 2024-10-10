Испанская теннисистка угодила в расистский скандал из-за фото в соцсетях

Тренер спортсменки Пол Толедо опубликовал фотографию, на которой Паула Бадоса с помощью палочек для еды изображала узкий разрез глаз, что считается оскорбительным и расистским жестом по отношению к азиатам.

🇨🇳 La tenista española Paula Badosa está recibiendo una ola gigantesca de ataques en China por colgar esta foto con un gesto racista mientras competía en el país asiático.



Se ha retirado del país por «problemas estomacales». No será bienvenida de nuevo en China. pic.twitter.com/qxolyXBysI — 马悟空 (@Ma_WuKong) October 10, 2024

Некоторые пользователи социальных сетей заявили, что Бадоса сделала расистский жест, а Толедо впоследствии удалил пост. Теннисистке пришлось извиниться.

"Я даже не представляла, что это может быть воспринято таким образом. Мы не пытались изображать азиатов. Я просто шутила с выражением своего лица и морщинами. Я люблю Азию, среди моих друзей много азиатов, они самые добрые", - прокомментировала спортсменка.

Позже она добавила ещё одно сообщение: "Привет всем! Прошу прощения, я не знала, что это может быть расценено как расизм. Это моя ошибка, и я полностью беру на себя ответственность. Надеюсь, вы меня поймёте… Люблю вас всех".

На этой неделе Бадоса снялась с турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Причиной отказа от участия стал гастроэнтерит. Испанка должна была играть с 86-й ракеткой мира, австралийской теннисисткой Айлой Томлянович.

На прошлой неделе на турнире аналогичной категории в китайском Пекине Паула Бадоса вышла в полуфинал. Она проиграла американке Кори Гауфф, которая впоследствии стала чемпионкой соревнований.

26-летняя испанская теннисистка Паула Бадоса сейчас занимает 15-е место в мировом рейтинге. В 2022 году она была на втором месте, но потом получила травму и выпала из топ-50.

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