В четверг вечером партнер Би-би-си в США, телекомпания CBS, сообщила со ссылкой на Департамент охраны правопорядка Флориды, что число погибших выросло до 16.

В течение нескольких часов перед этим разные источники передавали разные данные о числе погибших: от 10 до 12.

Пять человек погибли в кемпинге в округе Сент-Люсия. О двух погибших сообщили власти города Санкт-Петербург. Еще одного человека спасатели обнаружили в соседнем округе под завалами собственного дома.

Губернатор Флориды Рон Десантис на пресс-конференции во второй половине дня подчеркнул, что данные о погибших предварительные, и общего списка всех жителей штата, ставших жертвами стихии, у властей пока нет.

Фото: THE PALM BEACH POST/Reuters

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Нет пока и сколько-нибудь точной оценки суммы нанесенного ущерба, хотя уже очевидно, что он будет немалым.

Оказавшимся на пути урагана жилым домам, зданиям церквей, торговых и офисных помещений нанесены существенные повреждения.