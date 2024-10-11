Фото Масальскис будет тренировать даугавпилсских вратарей

Масальскис будет регулярно посещать Даугавпилс, где в сотрудничестве с Даугавпилсской спортивной школой и хоккейным клубом Dinaburga будет проводить индивидуальные тренировки вратарей, развивая технические навыки и понимание игры.

В самоуправлении подчеркивают, что этот шаг направлен на повышение качества подготовки вратарей и содействие росту талантливой молодежи в регионе.

"Я очень рад сотрудничеству с молодыми талантами. В даугавпилсском хоккее вижу большой потенциал и надеюсь, что мой опыт позволит молодежи достигнуть новых высот", - заявил Масальскис.

По его словам, это также отличный способ для спортсмена внести свой вклад в развитие латвийского хоккея.

Представители хоккейного клуба и спортивной школы считают, что данное сотрудничество станет важным шагом в развитии клуба и спортивной школы, предоставив юным спортсменам возможность тренироваться у одного из лучших профессионалов своего дела в Латвии.

Масальскис - один из лучших хоккейных вратарей Латвии, представлявший страну на нескольких чемпионатах мира и Олимпийских играх.

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