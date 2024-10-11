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В Риге завершена большая часть работ по ремонту улиц в этом году

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Дорожный ремонт
Дорожный ремонт Фото: Shutterstock

В Риге завершена большая часть работ по ремонту улиц в этом году, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Работы завершены на 22 асфальтированных и 86 гравийных улицах.

Еще на трех участках улиц в настоящее время выполнено от 80 до 95% общего объема работ.

В ближайшее время планируется завершить ремонт на улице Цесу, на участке Юглской набережной от Бривибас гатве до улицы Палес, на участке улицы Юглас до улицы Мурьяню и на участке улицы Сеску от улицы Илукстес до улицы Дарзциема.

Наиболее крупный ремонт проводится на двух участках Карля Улманя гатве - от улицы Яунмоку до улицы Грамздас и на параллельной с ней полосе, а также от улицы Грамздас до границы города. Работы здесь выполнены на 95%.

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