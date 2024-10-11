У северо-восточного побережья Германии в Балтийском море загорелся нефтяной танкер, сообщила в пятницу Немецкая морская поисково-спасательная служба.
В Балтийском море у побережья Германии загорелся нефтяной танкер
Весь экипаж 73-метрового танкера Annika спасен, однако радиостанция Ostseewelle сообщила, что несколько человек получили травмы.
Спасательная служба сообщает, что к горящему судну направился буксир и другие суда, а также вертолеты.
Столб черного дыма, поднимающегося с танкера, виден с берега.
Причины пожара пока неизвестны.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!