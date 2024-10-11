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В Балтийском море у побережья Германии загорелся нефтяной танкер

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Нефтяной танкер
Нефтяной танкер Фото: Pixabay

У северо-восточного побережья Германии в Балтийском море загорелся нефтяной танкер, сообщила в пятницу Немецкая морская поисково-спасательная служба.

Весь экипаж 73-метрового танкера Annika спасен, однако радиостанция Ostseewelle сообщила, что несколько человек получили травмы.

Спасательная служба сообщает, что к горящему судну направился буксир и другие суда, а также вертолеты.

Столб черного дыма, поднимающегося с танкера, виден с берега.

Причины пожара пока неизвестны.

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