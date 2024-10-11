Латвийский мотоспортсмен Паулс Йонасс в соцсетях поделился эмоциональным видео, на котором он прощается с командой Standing Construct Honda.
"Все хорошее когда-то заканчивается". Эмоциональное видео латвийского мотогонщика Йонасса
Как уже сообщалось, команда Standing Construct Honda, которую представлял Йонасс, после окончания этого сезона прекратит свою деятельность.
"Это была не просто команда, это была моя семья. Но все хорошее когда-то заканчивается. Я буду вечно благодарен команде Standing Construct", - указал Йонасс.
"Наше время вместе было прекрасным. Посмотрим, что это принесет в будущем", - добавил 27-летний лучший латвийский гонщик в мотокроссе.
В начале июня Йонасс сломал верхнюю плечевую кость правой руки после падения. Серьезная травма положила конец его сезону.
В этом сезоне чемпионом в классе MXGP стал испанец Хорхе Прадо. Йонасс принял участие в восьми из 20 этапов сезона и занял 14-ю позицию.
В сентябре в СМИ прозвучала неофициальная информация, что в следующем сезоне Йонасс может стартовать в составе команды от завода Kawasaki.
В пятницу стало официально известно, что Йонасс присоединился к команде Kawasaki Racing, в которой в будущем сезоне будет стартовать и французский гонщик Ромен Ферве.
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