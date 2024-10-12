Нефтяной танкер после пожара отбуксировали в порт Росток

Судно Annika, длиной 73 метра, перевозило 640 тонн мазута, когда утром в пятницу на нем вспыхнул пожар. Два буксира отбуксировали танкер в порт Росток, где он пришвартовался в субботу в час ночи (2 часа ночи по латвийскому времени).

Сначала пожар локализовали в машинном отделении, а затем полностью потушили.

Все семь членов экипажа Annika были доставлены в больницу. Вскоре они были выписаны из больницы.

Власти Германии заявили в пятницу, что окружающей среде не было нанесено никакого ущерба. Вопреки тому, что ранее сообщали СМИ, в результате пожара никто не пострадал.

Причина пожара пока не известна.

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