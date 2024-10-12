Видео Полиция провела рейды в двух гей-клубах Москвы

Сотрудники полиции обыскивали встреченных в увеселительных заведениях лиц, чтобы убедиться в отсутствии у них наркотиков.

Нескольких человек, не имевших при себе документов, доставили в местное отделение полиции, остальных после проверки документов отпустили, сообщает "Медуза" со ссылкой на Telegram-каналы.

Telegram-канал Mash утверждает, что клубы праздновали День каминг-аута, который ЛГБТ-сообщество отмечает во всем мире 11 октября. По данным Mash, правоохранители положили на землю лицом вниз около 200 человек.

Силовики в международный день каминаута провели рейды в московских клубах «Центральная Станция» и «Три обезьяны». Телеграм-каналы Shot и Mash писали, что на них жаловался депутат Милонов из-за шуток дрэг-куин про Мизулину и десантниковhttps://t.co/5l7T55uEHe



Видео: Shot pic.twitter.com/8aVXn3PIi7 — Медиазона (@mediazzzona) October 12, 2024

Несколько дней назад Telegram-канал Mash сообщил, что депутат Госдумы РФ Виталий Милонов написал заявление в полицию из-за того, что в клубах артисты шутили про российских военных и пародировали бойцов ВДВ.

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