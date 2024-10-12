Шлесерс продолжит возглавлять партию и будет баллотироваться на пост мэра Риги

Депутат Сейма Айнар Шлесерс на съезде в субботу был переизбран председателем партии "Латвия на первом месте" (LPV).

Его кандидатура также была одобрена членами партии на пост мэра Риги на муниципальных выборах в следующем году.

Официальная часть партийного съезда, на котором были избраны органы политической власти, прошла необычно быстро для такого мероприятия: в самом начале также был уточнен устав партии.

Галерея: Съезд партии LPV

В будущем правление партии будет представлено больше людей - вместо прежних пяти членов правления будет 11. Все депутаты Сейма от LPV - Айнар и Ричард Шлесерсы, Рамона Петравича, Линда Лиепиня, Эдмунд Зивтиньш, Кристап Криштопанс, Марцис Йенцитис, Илзе Стобова, Виктория Плешкане были избраны в правление партии.

Также в правление будут работать Лига Крапане и депутат Европарламента Вилис Криштопанс. Список членов правления был назван Шлесерсом еще до голосования, и никаких возражений и дополнений к нему не последовало.

На пост председателя партии был выдвинут только Шлесерс. Присутствующие выдвинули его на эту должность, некоторые воскликнули: "Кто же еще!?".

В настоящее время LPV насчитывает 1329 членов, но на съезд пришло 278 членов.

"Наша цель - сменить власть в Риге, к чему мы целенаправленно движемся уже сейчас. Мы должны стать партией власти, потому что только так сможем поднять Латвию с последних мест в Европе на первое место", - подчеркнул перед съездом лидер LPV Айнар Шлесерс.

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