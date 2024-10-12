Служба госдоходов (VID) собрала ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о рассылаемых VID письмах, и они доступны на портале VID и на аккаунтах социальных сетей, сообщили представители VID.
VID собрала ответы на самые часто задаваемые вопросы о рассылаемых жителям письмах
23 сентября этого года VID начала постепенно обращаться к тем людям (частным лицам), которые согласно проведенному VID анализу данных имеют существенные несоответствия между их официально задекларированными доходами и предоставленной банками информацией об обороте их банковских счетов.
Интерес и отзывчивость жителей к полученным письмам очень высоки, поэтому VID собрала наиболее часто задаваемые вопросы и предлагает на них ответы как на своем сайте, так и в других информационных каналах.
Представители VID сообщают, что свои пояснения дают и о возможностях корректного декларирования своих доходов интересуются не только те люди, которые получили письма VID, но и те, кого достигла информация о такой активности VID.
Наиболее часто задаваемые вопросы в основном связаны с тем, как действовать, получив такое письмо, насколько обширная информация о доходах и денежном потоке человека на его банковских счетах уже имеется в распоряжении VID, о том, почему такие письма получают и проживающие за границей долгое время латвийцы. Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы размещены на сайте www.vid.gov.lv в разделе "Письма VID: вопросы и ответы" и в аккаунтах VID на социальных платформах Facebook и X.
На сайте доступен также подготовленный VID путеводитель, в котором шаг за шагом разъясняется, какие доходы нужно декларировать и в каких случаях с них нужно или не нужно платить подоходный налог с населения, а также как это правильно сделать. Такой путеводитель также прилагается ко всем отправленным письмам.
Поэтому VID призывает каждого, кто получил такое письмо, не беспокоиться, прежде всего спокойно ознакомиться с этим путеводителем и действовать в соответствии с конкретной ситуацией - дать объяснение в свободной форме в системе электронного декларирования VID (EDS) или же подать декларацию о годовых доходах. И только в специфических, неясных случаях необходимо связаться и проконсультироваться с VID.
VID постепенно оценит предоставленную жителями информацию, и только в случае необходимости, если будут какие-то дополнительные вопросы или неясности, свяжется с человеком в EFS VID, чтобы уточнить представленную или получить дополнительную информацию.
До сих пор письма рассылались в электронном виде, в EDS, однако в дальнейшем планируется отправлять их и по почте на декларированное человеком место жительства, если человек не является пользователем EDS.
Эти письма рассылаются тем людям, у которых в результате тщательного анализа данных выявлены наибольшие несоответствия, то есть разница между оборотом их банковских счетов и декларированными доходами составляет не менее 20 000 евро или более.
Цель писем - обратить внимание людей на возможный риск неуплаты налогов (незадекларированных доходов), призвав оценить полученные на счетах денежные суммы и задекларировать ранее незадекларированные доходы, если таковые констатируются, или дать обоснованное объяснение причин этого денежного потока.
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