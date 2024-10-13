Видео Скелетонисты считают новую стартовую эстакаду на стадионе "Даугава" опасной

"Там с первого момента, когда мы вошли, было видно, что нам немного тесновато. Буквально не хватает 20 сантиметров [по ширине], довольно опасны первые шаги у опор. Там оставлены металлические опоры", - рассказал тренер по скелетону Иво Штейнбергс.