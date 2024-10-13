В стадионном комплексе "Даугава" недавно открылась стартовая эстакада для бобслея и скелетона. Бобслеисты довольны, а скелетонисты критикуют объект, называя его опасным, сообщает Panorāma.
Видео ⟩ Скелетонисты считают новую стартовую эстакаду на стадионе "Даугава" опасной
"Там с первого момента, когда мы вошли, было видно, что нам немного тесновато. Буквально не хватает 20 сантиметров [по ширине], довольно опасны первые шаги у опор. Там оставлены металлические опоры", - рассказал тренер по скелетону Иво Штейнбергс.
Между тем руководство стадиона "Даугава" отмечает, что эстакада построена в соответствии с проектом, разработанным совместно с Латвийской федерацией бобслея и скелетона.
Расположенные вблизи зоны разгона металлические конструкции все же будут оснащены обивкой.
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