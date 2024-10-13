Сборная Латвии по футболу на выезде не смогла обыграть Фареры

Встреча группы 4 лиги С прошла в Торсхавне и завершилась вничью - 1:1.

На 40-й минуте хозяева открыли счёт благодаря голу Хануса Сёренсена, а на 69-й минуте Дарио Шитс восстановил равновесие на табло. Отметим, что для 20-летнего нападающего этот матч стал всего вторым за национальную сборную Латвии.

Напомним, сборная Латвии в Ереване в своём дебютном матче лиги С потерпела поражение от Армении со счётом 1:4, затем у себя дома обыграла команду Фарерских островов (1:0) и уступила Северной Македонии (0:3).

В данный момент у Северной Македонии 10 очков в четырёх матчах, у Армении и Латвии - по 4 очка, а у игроков Фарерских островов - 3 очка.

В первых трёх сезонах Лиги наций сборная Латвии выступала в Лиге D, из которой сумела выйти в 2022 году, когда победила в группе с Молдовой, Андоррой и Лихтенштейном. В этом году сборная Латвии попала в группу С4 вместе с Северной Македонией, Арменией и Фарерскими островами.

У каждой команды в группе запланировано шесть игр, в которых все соперники встретятся между собой дома и на выезде. Все игры пройдут осенью 2024 года - с сентября по ноябрь. Победитель группы попадёт в лигу B, а вот обладателю последнего места придётся участвовать в плей-офф, чтобы сохранить место в лиге C.

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