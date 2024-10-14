С понедельника, 14 октября, начинаются двухнедельные ежегодные маневры НАТО по защите стран-участниц альянса, в ходе которых будет отработано применение ядерного оружия. По информации из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, в учениях Steadfast Noon ("Стойкий полдень") примут участие около 2 тысяч военнослужащих, дислоцированных на восьми европейских авиабазах. В ходе воздушных маневров будет задействовано более 60 самолетов, среди которых современные истребители, способные перевозить американские ядерные бомбы, размещенные в Европе, дальние бомбардировщики, а также самолеты наблюдения и дозаправки.

В этом году маневры пройдут на авиабазах в Бельгии и Нидерландах, а также над акваторией Северного моря - в воздушном пространстве Великобритании и Дании. В военных учениях принимают участие самолеты из 13 стран НАТО, включая Германию.

НАТО: Учения не являются реакцией на агрессию России