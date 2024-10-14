Агентство недвижимости: в Риге квартиры гораздо дешевле, чем в Таллинне

"В Риге новые квартиры составляют около 30% от общего объёма предлагаемых на продажу (в Таллинне – около 40%) и, как и в Таллинне, рижане в первую очередь отдают предпочтение новостройкам. В то же время, более высокий уровень цен в сочетании с отстающей заработной платой ограничивает возможности многих покупателей, из-за чего они вынуждены приобретать квартиры в сегменте старых типовых домов, где и заключается большая часть сделок. Цены в Риге по-прежнему остаются самыми доступными из столиц стран Балтии. Основная причина – сокращение населения, а также снижение цены на строительство и землю, ведь даже в центре Риги довольно много пустующих земельных участков. Кроме того, в Риге гораздо проще и быстрее запустить процесс детальной планировки и нового строительства, а значит, и обходится это дешевле, чем, например, в Таллинне", — добавил Хабал.