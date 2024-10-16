Привлекательная женщина средних лет может привлечь 20-30-летнего красавца, а 55-летний некрасивый лысый мужчина с пивным животом, помимо бесчисленных недугов, будет даже избегать этой женщины. Как это возможно? Этот мужчина по-прежнему указывает в анкетах для знакомств "до 40 лет" в качестве ограничения для женщин, с которыми он хочет встречаться, потому что он все еще убежден, что будет привлекателен для этой возрастной группы. И это как раз одна из причин, почему женщинам 40+ выпадают более молодые мужчины... В статье несколько женщин 40+ рассказывают, почему они встречаются с мужчинами моложе. И это не просто история о хорошем сексе...