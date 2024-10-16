Привлекательная женщина средних лет может привлечь 20-30-летнего красавца, а 55-летний некрасивый лысый мужчина с пивным животом, помимо бесчисленных недугов, будет даже избегать этой женщины. Как это возможно? Этот мужчина по-прежнему указывает в анкетах для знакомств "до 40 лет" в качестве ограничения для женщин, с которыми он хочет встречаться, потому что он все еще убежден, что будет привлекателен для этой возрастной группы. И это как раз одна из причин, почему женщинам 40+ выпадают более молодые мужчины... В статье несколько женщин 40+ рассказывают, почему они встречаются с мужчинами моложе. И это не просто история о хорошем сексе...

"Я спросила его, почему он предпочел меня более молодой женщине, и он сказал, что устал от их "драмы и неуверенности". Часть меня злилась, потому что я знала, что я и сама была такой в ​​свои 20 лет, но это заставило меня понять, насколько я самоуверенна сейчас. Я также поняла, почему его восхищают женщины, которые не привязываются и не хотят ничего серьезного".

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