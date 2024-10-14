Госслужба леса рассказала, что нужно сделать, если автомобиль сбил животное

Также в приложении Mednis можно сообщить о найденных мертвых животных.

Чтобы сообщить про сбитое или найденное мертвое животное, нужно открыть раздел Novērojumi в приложении, выбрать раздел Bojā gājis, отметить вид животного и другие данные, а также загрузить фотографию найденного зверя.

Представители службы отмечают, что о животном необходимо сообщить на месте происшествия, так как приложение автоматически считывает координаты местоположения телефона. На мобильном телефоне при этом должна быть включена функция определения местоположения. Если в момент подачи заявки отсутствует подключение к интернету, приложение отправит введенную информацию, как только связь восстановится.

VMD напоминает, что забирать сбитое животное нельзя, это наказывается штрафом. Кроме того, самовольное удаление сбитого животного с дороги может быть опасно для здоровья или жизни. За вывоз лесных животных отвечает самоуправление, а убрать животное с проезжей части может управляющий дорогой. Если животное находится на государственной дороге, о нем можно сообщить на предприятие Latvijas valsts ceļi.

VMD - это орган государственного управления, который занимается управлением лесами, регулирует правила охоты и охраны природы, а также осуществляет охрану лесов от пожаров. Служба ведет Государственный лесной регистр, в котором собрана информация о лесах, происходящей в них хозяйственной деятельности, охоте и диких животных.

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