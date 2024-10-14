Госслужба леса (VMD) призывает регистрировать сбитых или травмированных на дорогах животных в мобильном приложении Mednis, что поможет определить их точное местонахождение и принять решение о дальнейших действиях, сообщили представители службы.
Госслужба леса рассказала, что нужно сделать, если автомобиль сбил животное
VMD отмечает, что осенью и зимой видимость на дорогах ухудшается, из-за чего увеличивается количество случаев столкновения с дикими животными.
В этом году к октябрю служба зарегистрировала 1216 случаев гибели диких животных на дорогах, включая 722 косули, 129 оленей и 128 лосей. Для сравнения, в прошлом году в целом был зарегистрирован 2021 случай, большинство из которых пришлось на октябрь, ноябрь и декабрь.
Если на дороге произошло столкновение с диким животным, следует позвонить по телефону 112 или 110 и сообщить о случившемся. Если в результате столкновения пострадали люди или автомобиль, необходимо дождаться прибытия Госполиции, которая сообщит VMD о сбитом животном и примет решение о дальнейших действиях.
Если же ни люди, ни автомобили не пострадали, а правоохранительные органы после того, как вы проинформировали их о произошедшем, разрешили вам продолжать путь, VMD рекомендует зарегистрировать сбитое животное в приложении Mednis. В этом случае информация о его точном местонахождении отправляется в Государственный лесной регистр и передается ответственному сотруднику VMD.
Данные о точном местоположении животного помогает как можно быстрее найти его и организовать вывоз.
Также в приложении Mednis можно сообщить о найденных мертвых животных.
Чтобы сообщить про сбитое или найденное мертвое животное, нужно открыть раздел Novērojumi в приложении, выбрать раздел Bojā gājis, отметить вид животного и другие данные, а также загрузить фотографию найденного зверя.
Представители службы отмечают, что о животном необходимо сообщить на месте происшествия, так как приложение автоматически считывает координаты местоположения телефона. На мобильном телефоне при этом должна быть включена функция определения местоположения. Если в момент подачи заявки отсутствует подключение к интернету, приложение отправит введенную информацию, как только связь восстановится.
VMD напоминает, что забирать сбитое животное нельзя, это наказывается штрафом. Кроме того, самовольное удаление сбитого животного с дороги может быть опасно для здоровья или жизни. За вывоз лесных животных отвечает самоуправление, а убрать животное с проезжей части может управляющий дорогой. Если животное находится на государственной дороге, о нем можно сообщить на предприятие Latvijas valsts ceļi.
VMD - это орган государственного управления, который занимается управлением лесами, регулирует правила охоты и охраны природы, а также осуществляет охрану лесов от пожаров. Служба ведет Государственный лесной регистр, в котором собрана информация о лесах, происходящей в них хозяйственной деятельности, охоте и диких животных.
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