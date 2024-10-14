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Alexandra Nekrasova

Фото Полиция разыскивает мужчину в связи с ДТП

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Полиция разыскивает мужчину
Полиция разыскивает мужчину Фото: Valsts policija

В связи с дорожно-транспортным происшествием, случившимся 4 июля этого года в Риге, на перекрестке улиц Кришьяна Барона и Бруниниеку, Госполиция надеется установить личность человека, изображенного на фотографии, сообщили в полиции порталу Apollo.lv.

Если вы располагаете какой-либо информацией, которая поможет установить его личность и местонахождение, Госполиция настоятельно просит вас сообщить об этом по телефонам 67829235, 29637196 или 110.

Фото: Valsts policija

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