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Alexandra Nekrasova

Видео Новая авария в "черной точке" Дрейлини: оба автомобиля вылетели на лужайку у частного дома

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Авария в Дрейлини
Авария в Дрейлини Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" video.

В "черной точке" рижского микрорайона Дрейлини - на перекрестке улиц Кайвас и Дзелзавас - произошла очередная авария, передает программа Degpunktā.

Громкий гудок на перекрестке улиц Кайвас и Дзелзавас привлекал внимание. Многие прохожие останавливались у места аварии, чтобы посмотреть на разбитые автомобили и сделать фотографии.

Водитель Mercedes, не затормозив, врезался в бок Toyota, и оба автомобиля оказались на лужайке частного дома рядом с перекрестком. Водитель Toyota сказал, что ехал по улице Дзелзавас, которая является главной дорогой, а водитель Mercedes не соблюдал знак STOP на улице Кайвас.

Медики на месте осмотрели водителя Mercedes. У него была обнаружена травма головы, но от дальнейшего обследования в больнице мужчина отказался.

На этом перекрестке неоднократно происходили аварии, но в последнее время здесь было спокойно. Местные отмечают, что из-за частых аварий жители домов, расположенных рядом с перекрестком, испытывают дискомфорт.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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