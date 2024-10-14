Видео Новая авария в "черной точке" Дрейлини: оба автомобиля вылетели на лужайку у частного дома

Громкий гудок на перекрестке улиц Кайвас и Дзелзавас привлекал внимание. Многие прохожие останавливались у места аварии, чтобы посмотреть на разбитые автомобили и сделать фотографии.

Водитель Mercedes, не затормозив, врезался в бок Toyota, и оба автомобиля оказались на лужайке частного дома рядом с перекрестком. Водитель Toyota сказал, что ехал по улице Дзелзавас, которая является главной дорогой, а водитель Mercedes не соблюдал знак STOP на улице Кайвас.

Медики на месте осмотрели водителя Mercedes. У него была обнаружена травма головы, но от дальнейшего обследования в больнице мужчина отказался.

На этом перекрестке неоднократно происходили аварии, но в последнее время здесь было спокойно. Местные отмечают, что из-за частых аварий жители домов, расположенных рядом с перекрестком, испытывают дискомфорт.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!