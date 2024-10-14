В "черной точке" рижского микрорайона Дрейлини - на перекрестке улиц Кайвас и Дзелзавас - произошла очередная авария, передает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Новая авария в "черной точке" Дрейлини: оба автомобиля вылетели на лужайку у частного дома
Громкий гудок на перекрестке улиц Кайвас и Дзелзавас привлекал внимание. Многие прохожие останавливались у места аварии, чтобы посмотреть на разбитые автомобили и сделать фотографии.
Водитель Mercedes, не затормозив, врезался в бок Toyota, и оба автомобиля оказались на лужайке частного дома рядом с перекрестком. Водитель Toyota сказал, что ехал по улице Дзелзавас, которая является главной дорогой, а водитель Mercedes не соблюдал знак STOP на улице Кайвас.
Медики на месте осмотрели водителя Mercedes. У него была обнаружена травма головы, но от дальнейшего обследования в больнице мужчина отказался.
На этом перекрестке неоднократно происходили аварии, но в последнее время здесь было спокойно. Местные отмечают, что из-за частых аварий жители домов, расположенных рядом с перекрестком, испытывают дискомфорт.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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