В уходящий рабочий день произошло много важных событий - начат сбор подписей за отказ от трехмесячных летних каникул в школах, в Латвии на рынке продовольствия отмечен новый скачок цен, а TVNET+ пообщался с уличным музыкантом, который выступил с Джаредом Лето. Об этих и других новостях вторника, 15 октября, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 15 октября ⟩ Предлагают сократить летние каникулы, скачок цен на продукты и напряженная погоня в Риге
Новости Латвии:
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за изменение структуры школьных каникул, в том числе за отказ от трех свободных месяцев летом.
По-прежнему низкая инфляция в мире не означает, что в том же направлении движется и латвийский рынок продовольствия. Здесь каждый месяц в статистике отмечен новым и более резким скачком цен. TVNET+ сравнил изменения цен как здесь, так и в мире в целом, чтобы понять, насколько обоснованно наш потребитель все больше платит за то, что необходимо ежедневно.
В последнее время участились помехи в работе GPS-систем в странах региона Балтийского моря, особенно в Эстонии и Финляндии: отменяются авиаполеты, срывается аэрофотосъемка, сбоит навигационное оборудование... В течение года около 46 000 самолетов зарегистрировали проблемы с GPS над Балтикой. Некоторые эксперты обвиняют в этом Россию: мол, это целенаправленная деятельность, направленная против стран НАТО. TVNET+ поинтересовался в латвийских профильных ведомствах, насколько такие сбои опасны для авиасообщения и что делается для решения проблем?
Правительство Латвии во вторник, 15 октября, приняло решение передать Украине 21 автомобиль, конфискованный у водителей, задержанных в состоянии алкогольного опьянения. Общая рыночная стоимость передаваемых автомобилей превышает 66 тысяч евро, сообщает LETA.
Получив приказ остановить машину, водитель начал убегать, нарушив ряд правил дорожного движения. Как сообщили в Госполиции, водитель оказался 16-летним подростком без водительских прав.
За рубежом:
"Ответчика не интересует, правда это или ложь. Важен только рассказ, который разжигает и пропагандирует ненависть", - пишет в своем исковом заявлении серийный насильник Гунтарс Казикс, подавший в суд из-за эпизода передачи Kuuuurija, вышедшего в эфир в начале этого года. Об этом сообщает портал Limon.
В последние дни российские войска усилили свои действия по вытеснению украинских сил из Курской области, что значительно уменьшает шансы на мирные переговоры. Эти действия привели к уменьшению контролируемых Украиной территорий, которые Киев ранее рассматривал как важный рычаг давления на Москву в ходе потенциальных переговоров о прекращении войны, сообщает агентство UNIAN со ссылкой на публикацию The New York Times.
Северная Корея фактически стала участником войны России против Украины, а некоторые другие страны также содействуют ее продолжению. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после заседания штаба верховного главнокомандующего, передает агентство УНИАН.
На прошлой неделе кремлевские пропагандисты в своей привычной идеологической манере были заняты обсуждением трех главных тем - захвата украинского города Угледар, встречи нового генсека НАТО Марка Рютте с президентом Украины Владимиром Зеленским и ситуацией на Ближнем Востоке.
Интересное чтиво:
Новая реклама Lux Express развеселила многих пользователей Facebook. Автобусный парк прокомментировал произошедшее, а также объяснил, почему рекламы на русском языке в ближайшее время будет становиться все меньше и меньше, пишет Limon.ee.
В начале октября в "Арена Рига" состоялся концерт американской рок-группы Thirty Seconds to Mars, во время которого на сцену вышел уличный музыкант из Риги.
Мы никогда не знаем, в какой день мы встретим суженого. Уроженка Латвии Дигна Абузейда, работающая в сфере туризма почти 30 лет, объездила почти полмира. Во время одной из своих командировок в Египет она встретила любовь всей своей жизни - египтянина Ахмеда. Эта встреча произошла так неожиданно, так молниеносно. В Египте проживает более 110 миллионов человек, но Ахмед смотрел прямо на латвийскую красавицу Дигну. В откровенной беседе египтянин Ахмед поделился историей любви, впечатлениями о Латвии и многим другим.
Теперь общеобразовательные и профессиональные учебные заведения должны выдавать бесплатные упаковки средств женской гигиены средней впитываемости, постановило правительство во вторник.
Министерство климата и энергетики планирует очистить Чертово озеро (Velnezers) в рижском микрорайоне Югла от фосфорного загрязнения. Об этом сообщает портал LSM+.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!