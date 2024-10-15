Главное за 15 октября Предлагают сократить летние каникулы, скачок цен на продукты и напряженная погоня в Риге

Мы никогда не знаем, в какой день мы встретим суженого. Уроженка Латвии Дигна Абузейда, работающая в сфере туризма почти 30 лет, объездила почти полмира. Во время одной из своих командировок в Египет она встретила любовь всей своей жизни - египтянина Ахмеда. Эта встреча произошла так неожиданно, так молниеносно. В Египте проживает более 110 миллионов человек, но Ахмед смотрел прямо на латвийскую красавицу Дигну. В откровенной беседе египтянин Ахмед поделился историей любви, впечатлениями о Латвии и многим другим.