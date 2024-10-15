В понедельник, 14 октября, было начато расследование по факту изнасилования в отеле Bank Hotel в Стокгольме, в котором жил футболист Килиан Мбаппе, сообщают шведские СМИ.
"Так предсказуемо!": Мбаппе ответил на сообщения о том, что его подозревают в изнасиловании
По данным шведского издания Expressen, французский футболист находится под следствием по обвинению в изнасиловании и сексуальных домогательствах.
Преступление, предположительно, произошло 10 октября, пишет газета Aftonbladet. Сам Мбаппе был замечен в Стокгольме днем позже, 11 октября. В то время он вызвал переполох во Франции по другим причинам. Болельщики были недовольны тем, что капитан сборной отдыхает в Швеции, тогда как национальная команда играет матчи Лиги наций УЕФА.
По официальной версии, 25-летний игрок не присоединился к сборной, так как в настоящее время восстанавливается после травмы. Однако французские футбольные фанаты отметили тот факт, что 5 октября Мбаппе сыграл за мадридский Real.
Сообщение о преступлении поступило 12 октября, а через два дня полиция прибыла в отель, где остановилась звезда Real и его окружение.
Прокуратура не предоставила никакой дополнительной информации и не спешит предъявить обвинение в изнасиловании. Тем не менее, по данным Expressen, расследование действительно ведется против Мбаппе - он является подозреваемым.
Сам футболист назвал обвинения ложными. В социальной сети X он написал:
"VILTUS ZIŅAS!!!! Kļūst tik paredzami, sēdes priekšvakarā, it kā nejauši..."
FAKE NEWS !!!! ❌❌❌— Kylian Mbappé (@KMbappe) October 14, 2024
Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard 😉 https://t.co/nQN98mtyzR
На вторник, 15 октября, назначено слушание спора между футбольным клубом PSG и Мбаппе. Хотя нападающий покинул французский флагман в качестве свободного агента, клуб настаивает, что Мбаппе не имел права уходить без компенсации. В результате была удержана его зарплата в размере 55 миллионов евро, а также бонусные выплаты, и клуб утверждает, что суперзвезда нарушил устное соглашение.
Представители Мбаппе назвали сообщения по поводу предположительного изнасилования клеветническими слухами и пригрозили судебным иском.
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