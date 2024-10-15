"Так предсказуемо!": Мбаппе ответил на сообщения о том, что его подозревают в изнасиловании

По данным шведского издания Expressen, французский футболист находится под следствием по обвинению в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

Преступление, предположительно, произошло 10 октября, пишет газета Aftonbladet. Сам Мбаппе был замечен в Стокгольме днем позже, 11 октября. В то время он вызвал переполох во Франции по другим причинам. Болельщики были недовольны тем, что капитан сборной отдыхает в Швеции, тогда как национальная команда играет матчи Лиги наций УЕФА.

По официальной версии, 25-летний игрок не присоединился к сборной, так как в настоящее время восстанавливается после травмы. Однако французские футбольные фанаты отметили тот факт, что 5 октября Мбаппе сыграл за мадридский Real.

Сообщение о преступлении поступило 12 октября, а через два дня полиция прибыла в отель, где остановилась звезда Real и его окружение.

Прокуратура не предоставила никакой дополнительной информации и не спешит предъявить обвинение в изнасиловании. Тем не менее, по данным Expressen, расследование действительно ведется против Мбаппе - он является подозреваемым.