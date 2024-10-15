Видео В Кулдигском крае женщина за короткое время три раза нарушила правила

В Рудбаржской волости Кулдигского края на автодороге Р117 Скрунда - Айзпуте в 14:20 был зафиксирован автомобиль Fiat, водитель которого не выполнила требования дорожного знака № 207 "Дальнейшее движение без остановки запрещено", совершила маневр обгона, в ходе чего пересекла сплошную линию, и этот обгон был осуществлен на железнодорожном переезде.

Государственная полиция начала против женщины административный процесс в связи со всеми этими нарушениями.

В целом сотрудники Госполиции в Курземе начали 31 административный процесс за невыполнение требования дорожного знака № 207 (STOP), 19 из них зафиксированы в Лиепае.

Согласно Закону о дорожном движении, невыполнение требования дорожного знака № 207 влечет за собой штраф в размере 10 евро для водителя велосипеда или электросамоката и 30 евро для водителя другого транспортного средства.

Государственная полиция регулярно использует беспилотный летательный аппарат, или дрон, для контроля дорожного движения, в основном фиксируя случаи агрессивного вождения, а также несоблюдения требований дорожных знаков, светофоров, дорожной разметки и сплошных линий.

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