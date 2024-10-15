8 октября этого года должностные лица Северокурземского участка Курземского регионального управления Государственной полиции осуществляли патрулирование при помощи беспилотного летательного аппарата, или дрона, и констатировали нарушение у железнодорожного переезда.
Видео ⟩ В Кулдигском крае женщина за короткое время три раза нарушила правила
В Рудбаржской волости Кулдигского края на автодороге Р117 Скрунда - Айзпуте в 14:20 был зафиксирован автомобиль Fiat, водитель которого не выполнила требования дорожного знака № 207 "Дальнейшее движение без остановки запрещено", совершила маневр обгона, в ходе чего пересекла сплошную линию, и этот обгон был осуществлен на железнодорожном переезде.
Государственная полиция начала против женщины административный процесс в связи со всеми этими нарушениями.
В целом сотрудники Госполиции в Курземе начали 31 административный процесс за невыполнение требования дорожного знака № 207 (STOP), 19 из них зафиксированы в Лиепае.
Согласно Закону о дорожном движении, невыполнение требования дорожного знака № 207 влечет за собой штраф в размере 10 евро для водителя велосипеда или электросамоката и 30 евро для водителя другого транспортного средства.
Государственная полиция регулярно использует беспилотный летательный аппарат, или дрон, для контроля дорожного движения, в основном фиксируя случаи агрессивного вождения, а также несоблюдения требований дорожных знаков, светофоров, дорожной разметки и сплошных линий.
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