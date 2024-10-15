Google собирается питать свои центры обработки данных ИИ с помощью ядерных реакторов

Калифорнийский стартап Kairos Power специализируется на разработке небольших реакторов, использующих для охлаждения расплавленную фтористую соль, а не традиционную воду.

Технологический сектор все больше интересуется ядерной энергетикой, практически не вырабатывающей углерода — что особенно важно для компаний, озабоченных своим имиджем борцов с изменением климата.

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По данным Goldman Sachs, к концу десятилетия потребление энергии центрами обработки данных в мире удвоится. Они нуждаются в большом количестве электроэнергии как для питания, так и для охлаждения оборудования.

В прошлом году на конференции ООН по изменению климата США присоединились к группе стран, которые хотят утроить свои ядерные энергетические мощности к 2050 году в рамках усилий по отказу от ископаемого топлива.

В марте компания Amazon заявила, что купит центр обработки данных на атомной энергии в штате Пенсильвания.

В прошлом месяце компания Microsoft заключила соглашение о возобновлении работы на электростанции Три-Майл-Айленд, где в 1979 году произошла самая крупная в Америке ядерная авария. В ходе аварии около половины активной зоны реактора расплавилось, после чего энергоблок так и не был восстановлен.