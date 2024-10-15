Умер скульптор Янис Миканс, восстановивший в 1990-х годах орден Трех звезд

Миканс восстановил и с 1994 по 2005 год изготавливал высшую государственную награду Латвии - орден Трех звезд всех пяти степеней, созданный по проекту скульптора Густава Шкилтерса (1874-1954).

Художник также создал ряд отраслевых наград: награду премьер-министра "Серебряный жезл", награду Министерства внутренних дел, приз Латвийского хорового собрания Meņģeļi и другие.

Работы Миканса находятся в Музее Союза художников Латвии, Латвийском национальном художественном музее, Латвийском национальном историческом музее, а также в частных коллекциях.

Как сообщает портал LSM+, прощание со скульптором состоится 17 октября.

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