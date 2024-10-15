В минувшие выходные, 12 октября, на 78-м году жизни умер художник по металлу и скульптор Янис Миканс, сообщил агентству LETA президент Союза художников Латвии (LMS) Игорь Добычин.
Умер скульптор Янис Миканс, восстановивший в 1990-х годах орден Трех звезд
Миканс восстановил и с 1994 по 2005 год изготавливал высшую государственную награду Латвии - орден Трех звезд всех пяти степеней, созданный по проекту скульптора Густава Шкилтерса (1874-1954).
Художник также создал ряд отраслевых наград: награду премьер-министра "Серебряный жезл", награду Министерства внутренних дел, приз Латвийского хорового собрания Meņģeļi и другие.
Работы Миканса находятся в Музее Союза художников Латвии, Латвийском национальном художественном музее, Латвийском национальном историческом музее, а также в частных коллекциях.
Как сообщает портал LSM+, прощание со скульптором состоится 17 октября.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!