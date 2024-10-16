В соцсетях распространилась некая запись, на которой женщина рассказывает об инциденте с автомобилем общего пользования компании Bolt. Женщине от предприятия за разбитую машину подали счет в размере нескольких тысяч евро, хотя она за рулем не сидела. Портал TVNET связался с Bolt, чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего.

Итак, женщина в своем аккаунте в Facebook сообщает: "Привет всем! Несколько дней назад я получил такое сообщение от Bolt. Однажды вечером приехала домой, закрыла в приложении поездку. Утром проснулась, собираюсь взять машину - смотрю она едет. Соответственно, наверное, до конца все-таки не выключила или в системе какой-то "эррор", но четко помню, что открылывала приложение, и выключала".

Женщина продолжает, что машина Bolt едет и закрыть поездку невозможно. Она сразу связалась со службой поддержки Bolt, которая не ответила. Женщина рассказывает, что писала предприятию четыре часа с перерывами.