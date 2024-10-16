18 ноября по всей Латвии будет отмечаться 106-я годовщина провозглашения Латвийской Республики - праздничные концерты, факельные шествия, торжественные речи. Сможем ли мы в этом году увидеть в крупнейших городах Латвии праздничный салют на 18 ноября?
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Будет ли 18 ноября организован праздничный салют в крупнейших городах Латвии?
Портал TVNET поинтересовался в некоторых самоуправлениях, организуют ли в этом году в городах красочный фейерверк?
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