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Будет ли 18 ноября организован праздничный салют в крупнейших городах Латвии?

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18 ноября по всей Латвии будет отмечаться 106-я годовщина провозглашения Латвийской Республики - праздничные концерты, факельные шествия, торжественные речи. Сможем ли мы в этом году увидеть в крупнейших городах Латвии праздничный салют на 18 ноября?

Портал TVNET поинтересовался в некоторых самоуправлениях, организуют ли в этом году в городах красочный фейерверк?

Видео: Салют в Риге в честь 101-летия провозглашения независимости Латвии

Видео: В Огре в 2022 году в честь независимости Латвии устроили праздничный салют

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