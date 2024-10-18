15 сентября 2023 года полиция Эссекса ворвалась в дом Вирджинии Маккаллоу. Женщина знала, по какой причине стражи порядка выломали ее дверь, но была удивлена, почему им потребовалось так много времени, чтобы понять, что она убила своих родителей. "Радуйтесь, вы поймали негодницу", - спокойно сказала Маккаллоу полицейским, которые защелкнули на ней наручники.
Повседневная жизнь в доме семьи Маккаллоу в Грейт-Баддоу, Эссекс, Восточная Англия, в 2019 году стала очень загадочной. Соседи думали, что Джон и Лоис Маккаллоу вышли на пенсию и поселились в районе Клактона-он-Си на побережье Эссекса.
Однако правда оказалась гораздо тяжелее. Об ужасах, происходивших за закрытыми дверями дома, стало известно лишь четыре года спустя.