15 сентября 2023 года полиция Эссекса ворвалась в дом Вирджинии Маккаллоу. Женщина знала, по какой причине стражи порядка выломали ее дверь, но была удивлена, почему им потребовалось так много времени, чтобы понять, что она убила своих родителей. "Радуйтесь, вы поймали негодницу", - спокойно сказала Маккаллоу полицейским, которые защелкнули на ней наручники.