Эстонские боксеры посетили соревнования в России

"Они участвовали, но об этом писать не надо", - ответили в спортклубе на вопрос "Секундомера", участвовали ли их спортсмены в соревнованиях в Великих Луках Псковской области.

Соревнования, посвященные памяти Евгения Клевцова, проходили с 12 по 15 октября.

Директор Паэмурруской спортшколы Леонида Гулов не был в курсе участия спортсменов в соревнованиях и так прокомментировал Rus.Postimees ситуацию:

"Конечно, мы объясняем нашим сотрудникам, что происходит в мире, то, что любой шаг необходимо взвешивать. В школе учится порядка 800 учеников, перед любой поездкой тренеры оформляют всю документацию, поездка регистрируется. Но в этот раз даже нас в известность не поставили".

Леонид Гулов замечает, что на соревнования все же ездили взрослые совершеннолетние спортсмены.

"Мы не были в курсе этой поездки, и, насколько мне известно, тренер с ними тоже не ездил. Но мы не можем никого заставлять и ученики не обязаны сообщать нам, куда едут в свободное время. Также добавляю, что речь идет о взрослых спортсменах", - добавил Гулов.

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