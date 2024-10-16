Мотив - разрыв отношений: в Финляндии убит 29-летний экс-хоккеист

Подозреваемый - супруг Пухакка, гражданин Норвегии, 66-летний Рольф Нордмо. Он признался на допросе, что выстрел в Пухакка из охотничьего ружья, что и стало причиной его смерти, пишет Yle.

По данным полиции, службу спасения вызвал друг пары, который приехал на место происшествия, обеспокоенный тем, что не может связаться с жертвой.

Преступление имело большой общественный резонанс из-за того, что жертва, 29-летний Пухакка, был первым профессиональным хоккеистом, совершившим каминг-аут, то есть публично рассказавшим о том, что он гомосексуал.

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