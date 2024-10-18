Аболс о предсезонке НХЛ: "Вилманис удивил, а у Родриго было предчувствие"

20-летний Вилманис принял участие в пяти предсезонных играх в составе чемпионской команды НХЛ "Флорида Пантерз", отличившись пятью очками (три гола + две передачи).

До сих пор Вилманис играл в хоккей на юниорском уровне. Ранее он несколько сезонов отыграл в Швеции, а теперь за его плечами два сезона в Канаде (в Хоккейной лиге Онтарио).

Вилманис пока не играл в официальных матчах за сборную, но несколько раз представлял юниорскую и молодёжную сборную. У него 2+3 в сборной Латвии U-18 на двух чемпионатах мира и 3+4 в трёх турнирах U-20.

"Честно говоря, он меня тоже приятно удивил", - сказал о Вилманисе в разговоре с TVNET+ главный тренер сборной Латвии U-20.