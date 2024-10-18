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Аболс о предсезонке НХЛ: "Вилманис удивил, а у Родриго было предчувствие"

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Латвийский хоккеист Сандис Вилманис
Латвийский хоккеист Сандис Вилманис Фото: Florida Panthers

В предсезонных контрольных играх Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ярко проявил себя латвийский нападающий Сандис Вилманис, а вот один из лидеров нашей сборной Родриго Аболс особо результативными очками не отметился. Оба форварда начнут сезон в фарм-клубах Американской хоккейной лиги (АХЛ). Смогут ли они дебютировать в НХЛ в этом сезоне? TVNET+ пригласил на беседу тренера Артиса Аболса, отца Родриго, который работал с Вилманисом в сборной Латвии U-20.

20-летний Вилманис принял участие в пяти предсезонных играх в составе чемпионской команды НХЛ "Флорида Пантерз", отличившись пятью очками (три гола + две передачи).

До сих пор Вилманис играл в хоккей на юниорском уровне. Ранее он несколько сезонов отыграл в Швеции, а теперь за его плечами два сезона в Канаде (в Хоккейной лиге Онтарио).

Вилманис пока не играл в официальных матчах за сборную, но несколько раз представлял юниорскую и молодёжную сборную. У него 2+3 в сборной Латвии U-18 на двух чемпионатах мира и 3+4 в трёх турнирах U-20.

"Честно говоря, он меня тоже приятно удивил", - сказал о Вилманисе в разговоре с TVNET+ главный тренер сборной Латвии U-20.

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