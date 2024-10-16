Командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш и министр обороны Андрис Спрудс выразили соболезнования родственникам погибшего в Риге канадского солдата, говорится в сообщениях обоих должностных лиц на платформе X.
В Риге погиб канадский солдат: латвийские официальные лица выражают соболезнования
Военнослужащий Канадских вооруженных сил капитан Аарон Уайдман погиб в Риге в воскресенье, 13 октября. В момент смерти он был не на службе, говорится в заявлении канадской армии.
Инцидент расследуется Госполицией. Канадская военная полиция оказывает ей помощь. В связи с тем, что идет расследование, никаких дополнительных подробностей о произошедшем не сообщается.
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