В Риге погиб канадский солдат: латвийские официальные лица выражают соболезнования

Военнослужащий Канадских вооруженных сил капитан Аарон Уайдман погиб в Риге в воскресенье, 13 октября. В момент смерти он был не на службе, говорится в заявлении канадской армии.

Инцидент расследуется Госполицией. Канадская военная полиция оказывает ей помощь. В связи с тем, что идет расследование, никаких дополнительных подробностей о произошедшем не сообщается.

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