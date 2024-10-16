Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) призывает жителей Латвии сделать прививку от сезонного гриппа, против которого в Латвии доступно несколько вакцин, и от Covid-19, против которого в настоящее время доступна адаптированная вакцина Pfizer/BioNTech, сообщили агентству LETA в SPKC.
Против гриппа доступно несколько вакцин, против Covid-19 - одна
Населению предлагаются вакцины против гриппа, которые подходят для пожилых людей и детей и уже второй сезон входят в программу государственного финансирования: вакцина Efluelda Tetra для пожилых людей в возрасте от 60 лет и назальная вакцина Fluenz для детей с хроническими заболеваниями в возрасте от двух до 17 лет - она производится в виде спрея.
Обычная вакцина против гриппа Influvac Tetra также будет доступна для пациентов в возрасте от шести месяцев до 59 лет.
В SPKC также сообщили агентству LETA, что в этом сезоне закуплено на 6370 вакцин против гриппа меньше, чем в прошлом году.
В прошлом сезоне медицинским учреждениям были переданы 131 023 дозы различных типов вакцин от гриппа, а неиспользованными остались 13 349 доз. Фактически были использованы 117 674 дозы вакцины.
По данным Национальной службы здравоохранения, на этот сезон закуплено 124 720 доз вакцин против гриппа. Договор позволяет заказать дополнительно еще 5900 доз вакцин.
Директор департамента анализа и профилактики риска инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков отмечает, что предсказать наступление эпидемии гриппа невозможно, но каждый год можно наблюдать схожие тенденции. Согласно статистике, заболеваемость гриппом начинает расти в начале декабря и особенно в январе, когда дети возвращаются в школу после зимних каникул.
По данным SPKC, в прошлом году чаще всего гриппом болели маленькие дети до четырех лет и школьники, которые также являются одними из самых больших распространителей вируса в обществе, поскольку проводят много времени в местах скопления людей.
Министерство здравоохранения особенно рекомендует вакцинироваться врачам и медицинскому персоналу, которые ежедневно имеют дело с большим количеством людей, чтобы защитить себя от заболевания и не передать болезнь своим пациентам. Также важно вакцинировать пациентов из различных групп риска - людей с хроническими заболеваниями, пожилых людей, беременных женщин. Министерство также призывает работодателей поощрять вакцинацию своих сотрудников, организуя выездную вакцинацию на рабочих местах, тем самым заботясь о своем здоровье и здоровье своих сотрудников и обеспечивая непрерывность своего бизнеса в сезон гриппа.
Ежегодный мониторинг гриппа и других острых инфекций верхних дыхательных путей начинается в октябре. На прошлой неделе в практиках семейных врачей было зарегистрировано два клинических случая гриппа, по сравнению с десятью на предыдущей неделе. Интенсивность гриппа в Латвии низкая и соответствует межсезонному уровню, свидетельствуют данные SPKC.
Центр обращает внимание на то, что для снижения риска тяжелых заболеваний и смерти вакцинация против сезонного гриппа и Covid-19 рекомендуется всем, но особенно показана людям, у которых заболевание острыми инфекциями верхних дыхательных путей проходит в тяжелой форме и у которых имеется высокий риск осложнений.
В этом году финансируемую государством вакцину против гриппа у своего семейного врача, в вакцинационных кабинетах и медицинских учреждениях могут получить люди, относящиеся к определенным группам населения. Кроме того, можно сделать прививку от гриппа и Covid-19 в один прием, отмечают в SPKC.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!