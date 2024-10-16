Против гриппа доступно несколько вакцин, против Covid-19 - одна

По данным SPKC, в прошлом году чаще всего гриппом болели маленькие дети до четырех лет и школьники, которые также являются одними из самых больших распространителей вируса в обществе, поскольку проводят много времени в местах скопления людей.

Министерство здравоохранения особенно рекомендует вакцинироваться врачам и медицинскому персоналу, которые ежедневно имеют дело с большим количеством людей, чтобы защитить себя от заболевания и не передать болезнь своим пациентам. Также важно вакцинировать пациентов из различных групп риска - людей с хроническими заболеваниями, пожилых людей, беременных женщин. Министерство также призывает работодателей поощрять вакцинацию своих сотрудников, организуя выездную вакцинацию на рабочих местах, тем самым заботясь о своем здоровье и здоровье своих сотрудников и обеспечивая непрерывность своего бизнеса в сезон гриппа.

Ежегодный мониторинг гриппа и других острых инфекций верхних дыхательных путей начинается в октябре. На прошлой неделе в практиках семейных врачей было зарегистрировано два клинических случая гриппа, по сравнению с десятью на предыдущей неделе. Интенсивность гриппа в Латвии низкая и соответствует межсезонному уровню, свидетельствуют данные SPKC.

Центр обращает внимание на то, что для снижения риска тяжелых заболеваний и смерти вакцинация против сезонного гриппа и Covid-19 рекомендуется всем, но особенно показана людям, у которых заболевание острыми инфекциями верхних дыхательных путей проходит в тяжелой форме и у которых имеется высокий риск осложнений.

В этом году финансируемую государством вакцину против гриппа у своего семейного врача, в вакцинационных кабинетах и медицинских учреждениях могут получить люди, относящиеся к определенным группам населения. Кроме того, можно сделать прививку от гриппа и Covid-19 в один прием, отмечают в SPKC.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!