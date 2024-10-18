Теперь водители смогут устанавливать на свои автомобили дополнительный свет и пройти техосмотр в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). Но есть нюансы, которые нужно соблюдать. Об этом сообщает LSM+ в новостном выпуске.
Разрешено устанавливать дополнительный дальний света на авто
Руководитель технического отдела CSDD Янис Лиепиньш рассказал, какие условия нужно выполнить владельцу.
"В первую очередь лампа должна быть установлена по осевой линии транспорта. Если вы устанавливаете LED-фонарь вытянутой формы, то он должен быть установлен по центру транспортного средства. Если вы устанавливаете две лампы, то они должны быть установлены симметрично оси транспортного средства", - сказал Янис Лиепиньш.
Также лампы должны иметь специальную маркировку. Лампы дальнего света - буквы HR, а маркировка СЕ покажет, что их можно использовать в ЕС. Эксперт отметил, что лампы дальнего света можно устанавливать даже на крыше, при определенных условиях.
"В общем лампы дальнего света можно устанавливать и на крыше. Но надо взять во внимание, насколько яркая освещенность установленного дальнего света. Это значит, что общая сумма всего установленного дополнительного освещения не должна превышать 100 условных единиц", - указал Лиепиньш.
"Если у вас на крыше установлен дальний свет, общая сумма которого вместе с базовым дальним светом автомобиля превышает 100 единиц, то надо делать так, что, если включается верхний свет, то отключается базовый. Нельзя, чтобы они горели все вместе", - добавил Лиепиньш.
Он также добавил, что такая схема дальнего света подойдет не всем автомобилям, а тем, которые специально оборудуются под какую-то цель.
"Это не может быть просто уличный автомобиль. Об этом свидетельствует сама конструкция автомобиля. То есть по самому автомобилю видно, что он специально подготовлен. Тогда это разрешается для определенных функций", - добавил Лиепиньш.
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