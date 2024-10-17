Названы самые дорогие предприятия Латвии в этом году. В списке есть и новички

Для составления TOP-101 на 2024 год было оценено несколько сотен латвийских предприятий. Результаты этого года отражают замедление темпов роста Латвии, что свидетельствует о стагнации латвийской экономики и бизнес-среды.

Общая стоимость TOP-101 выросла всего на 3,7% по сравнению с прошлым годом, в основном за счет двух ведущих компаний. Их вклад в общую стоимость ТОП-10 достиг 2 миллиардов евро.

AS Swedbank Baltics, стоимость которого оценивается в 4345 миллионов евро, третий год подряд возглавляет список самых дорогих предприятий Латвии. По сравнению с предыдущим годом компания увеличила свою стоимость почти на 950 миллионов евро, или на 28 процентов.

AS Latvenergo сохраняет за собой 2-е место в списке TOP-101 с самой высокой в истории стоимостью в 4,023 млрд евро, что на 38% больше, чем в прошлом году.

Тройку самых дорогих компаний замыкает еще одна государственная компания - Latvijas valsts meži - с оценкой в 1,657 миллиарда евро, которая в этом году снизилась на четверть после роста стоимости в прошлом году.