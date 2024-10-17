В четверг, 17 октября, был опубликован ТОП-101 самых дорогих компаний Латвии 2024 года, составленный Nasdaq Riga и Prudentia.
Названы самые дорогие предприятия Латвии в этом году. В списке есть и новички
Для составления TOP-101 на 2024 год было оценено несколько сотен латвийских предприятий. Результаты этого года отражают замедление темпов роста Латвии, что свидетельствует о стагнации латвийской экономики и бизнес-среды.
Общая стоимость TOP-101 выросла всего на 3,7% по сравнению с прошлым годом, в основном за счет двух ведущих компаний. Их вклад в общую стоимость ТОП-10 достиг 2 миллиардов евро.
AS Swedbank Baltics, стоимость которого оценивается в 4345 миллионов евро, третий год подряд возглавляет список самых дорогих предприятий Латвии. По сравнению с предыдущим годом компания увеличила свою стоимость почти на 950 миллионов евро, или на 28 процентов.
AS Latvenergo сохраняет за собой 2-е место в списке TOP-101 с самой высокой в истории стоимостью в 4,023 млрд евро, что на 38% больше, чем в прошлом году.
Тройку самых дорогих компаний замыкает еще одна государственная компания - Latvijas valsts meži - с оценкой в 1,657 миллиарда евро, которая в этом году снизилась на четверть после роста стоимости в прошлом году.
В TOP-101 вошли 20 новых участников, 9 из которых вернулись в список самых ценных компаний, улучшив свои показатели. Общая стоимость всех этих компаний составляет 1,784 миллиона евро, что более чем на полмиллиона евро выше, чем у новичков прошлого года.
Три из этих предприятий котируются на бирже - AS Virši-A, AS Amber Latvijas Balzams и IPAS Indexo.
"В 2024 году рейтингу исполнится 19 лет, а в следующем году будет юбилей! Значительную роль в увеличении стоимости сыграл финансовый сектор - банки, страховые компании, другие небанковские кредиторы и финтех-компании. Их общая стоимость достигла 6,5 миллиарда евро, что составляет примерно 23,6% от общей стоимости TOP-101. Это значительный рост по сравнению с 17,8% годом ранее", - сказал Карлис Крастиньш, управляющий партнер AS Prudentia.
"Ценность компании определяется не только финансовыми показателями сегодняшнего бизнеса, но и открытым, ответственным и устойчивым менеджментом компании. Именно поэтому Фондовая биржа направляет свои исследования на оценку прозрачности и аспектов корпоративного управления компаний. Полученные результаты свидетельствуют о положительных тенденциях в области управления: готовность и способность компаний быть более открытыми и эффективными растет. В основном это касается компаний, зарегистрированных на бирже, чьи показатели открытости и корпоративного управления почти в 3 раза выше, чем у других компаний в списке. Нас особенно радует впечатляющее количество новых участников, три из которых - компании, зарегистрированные на бирже", - сказала Лиене Дубава, генеральный директор Nasdaq Riga.
С 2005 года список TOP-101 самых дорогих предприятий Латвии составляется компанией Prudentia и биржей Nasdaq Riga при информационной поддержке Firmas.lv.
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