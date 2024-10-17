Из-за аварии на шоссе возле Сигулды перекрыто движение в обоих направлениях

По предварительной информации Госполиции, в четверг около 12:10 на Видземском шоссе в Сигулдском крае произошло столкновение автомобилей Volkswagen и Volvo.

Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе, пожарные спасли одного человека с помощью гидравлических инструментов и передали его медикам Службы неотложной медицинской помощи.

На месте происшествия работают оперативные службы, движение перекрыто в обоих направлениях.

Предприятие Latvijas Valsts ceļi сообщает, что место аварии можно объехать по дорогам Инциемс - Сигулда - Кегумс, Гаркалне - Алаукстс и Аугшлигатне - Скривери.

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