На шоссе возле Сигулды произошла серьезная авария; пострадал один человек

По предварительной информации Госполиции, в четверг около 12:10 на Видземском шоссе в Сигулдском крае произошло столкновение автомобилей Volkswagen и Volvo.

Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе, пожарные спасли одного человека с помощью гидравлических инструментов и передали его медикам Службы неотложной медицинской помощи.

Движение временно было перекрыто в обоих направлениях.

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