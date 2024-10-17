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На шоссе возле Сигулды произошла серьезная авария; пострадал один человек

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Авария под Сигулдой
Авария под Сигулдой Фото: Degpunktā

Днем в четверг на Видземском шоссе у Сигулды из-за аварии временно было перекрыто движение в обоих направлениях, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

По предварительной информации Госполиции, в четверг около 12:10 на Видземском шоссе в Сигулдском крае произошло столкновение автомобилей Volkswagen и Volvo.

Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе, пожарные спасли одного человека с помощью гидравлических инструментов и передали его медикам Службы неотложной медицинской помощи.

Движение временно было перекрыто в обоих направлениях.

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