Днем в четверг на Видземском шоссе у Сигулды из-за аварии временно было перекрыто движение в обоих направлениях, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
На шоссе возле Сигулды произошла серьезная авария; пострадал один человек
По предварительной информации Госполиции, в четверг около 12:10 на Видземском шоссе в Сигулдском крае произошло столкновение автомобилей Volkswagen и Volvo.
Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе, пожарные спасли одного человека с помощью гидравлических инструментов и передали его медикам Службы неотложной медицинской помощи.
Движение временно было перекрыто в обоих направлениях.
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