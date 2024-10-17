ЦАХАЛ проверяет данные, что при ударе по Газе убит лидер ХАМАС Яхья Синвар

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Впервые израильтяне арестовали Синвара в 1982 году в возрасте 19 лет за «исламистскую деятельность», второй раз — в 1985 году. Примерно в это время он завоевал доверие основателя ХАМАС шейха Ахмеда Ясина.

Через два года после основания в 1987 году движения ХАМАС он создал организацию внутренней безопасности «Аль-Мажд», которая приобрела печальную известность, выслеживая и убивая всех подозреваемых в сотрудничестве с Израилем.

Большую часть своей взрослой жизни — более 22 лет — Синвар провел в израильских тюрьмах, с 1988 по 2011 год. Время, проведенное там, в том числе в одиночной камере, похоже, еще больше радикализировало его.

В сделанном израильским правительством анализе личности Синвара во время его пребывания в тюрьме его характер описывался как «жестокий, авторитетный, влиятельный, обладающий необычными способностями к выносливости, хитрый и манипулятивный, довольствующийся малым… Хранит секреты даже в тюрьме среди других заключенных… Обладает способностью увлекать за собой толпу».

Репутация Синвара, отличавшегося безжалостностью и жестокостью, принесла ему прозвище «Мясник из Хан-Юниса».

Синвара освободили в 2011 году в рамках сделки, по которой 1027 палестинцев и израильских арабов отпустили из тюрем в обмен на одного израильского заложника — солдата ЦАХАЛ Гилада Шалита.

Сразу после выхода из тюрьмы Синвар также заключил союз с «Бригадами аль-Кассама». В 2013 году он был избран членом политбюро ХАМАС в секторе Газа, а в 2017 стал его главой.

В 2015 году Госдепартамент США официально причислил Синвара к «особо разыскиваемым международным террористам».

В мае 2021 года израильтяне нанесли авиаудары по его дому и офису в секторе Газа. В апреле 2022 года в своем телеобращении он призвал людей нападать на Израиль любыми доступными способами.