Израильские военные сообщили, что в результате удара, нанесенного по сектору Газа в четверг, мог быть убит лидер группировки ХАМАС Яхья Синвар, однако эти сведения пока не подтверждены.
ЦАХАЛ проверяет данные, что при ударе по Газе убит лидер ХАМАС Яхья Синвар
«В ходе операций Армии обороны Израиля в секторе Газа были ликвидированы три террориста. Армия обороны Израиля проверяет возможность того, что одним из террористов был Яхья Синвар», — сказано в заявлении ЦАХАЛ.
В сообщении также говорится, что на данном этапе личность погибших не может быть подтверждена. Согласно заявлению, в здании, где были «ликвидированы террористы», не было никаких признаков присутствия израильских заложников.
ЦАХАЛ не дал официальных сведений о том, где именно и когда была проведена операция. Израильские военные обещают позже предоставить более подробную информацию.
Вместе с тем, как сообщают информированные источники Би-би-си, уверенность, что Синвар действительно был убит, растет.
По сведениям неназванных собеседников агентства Reuters, членам израильского правительства сообщили, что лидер ХАМАС с очень высокой степенью вероятности мертв. Об этом же говорят источники израильского телеканала Channel 12.
Агентство AFP передает со ссылкой на сотрудников израильских силовых служб, что сейчас продолжается анализ ДНК, который может подтвердить смерть Синвара.
У властей Израиля есть образцы ДНК Синвара, поскольку он провел много лет в израильских тюрьмах.
Израильское военное радио сообщает, что Синвар мог быть убит в результате наземной операции ЦАХАЛ в городе Рафах на юге Газы. По сведениям этого СМИ, есть визуальные свидетельства, что среди погибших был Синвар, но Израиль пытается подтвердить это при помощи исследования ДНК.
Тем временем в четверг находящееся под контролем ХАМАС Министерство здравоохранения Газы сообщило, что в результате израильского удара по школе в районе лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа были убиты по меньшей мере 19 человек, в том числе дети.
Однако израильская армия говорит, что нанесла «точечный удар» по месту, где проводилось совещание боевиков ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад».
Синвар возглавил политбюро ХАМАС в августе этого года, после того, как в Тегеране в результате взрыва погиб предыдущий лидер организации Исмаил Хания. До этого Синвар руководил политбюро ХАМАС в секторе Газа.
Би-би-си подробно рассказывала, кто такой Яхья Синвар здесь.
Наряду с другими лидерами ХАМАС, Израиль считает Синвара ответственным за рейд 7 октября, в ходе которого было убито около 1200 человек и похищено более 200.
«Решение об этом отвратительном нападении принимал Яхья Синвар, — заявлял начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви. — Поэтому он и все его подчиненные — покойники».
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«Мясник из Хан-Юниса»: кто такой Синвар
61-летний Синвар, широко известный под именем Абу Ибрагим, родился и вырос в лагере беженцев Хан-Юнис на юге сектора Газа, где вскоре после окончания Исламского университета примкнул к группировке «Братья-мусульмане».
Впервые израильтяне арестовали Синвара в 1982 году в возрасте 19 лет за «исламистскую деятельность», второй раз — в 1985 году. Примерно в это время он завоевал доверие основателя ХАМАС шейха Ахмеда Ясина.
Через два года после основания в 1987 году движения ХАМАС он создал организацию внутренней безопасности «Аль-Мажд», которая приобрела печальную известность, выслеживая и убивая всех подозреваемых в сотрудничестве с Израилем.
Большую часть своей взрослой жизни — более 22 лет — Синвар провел в израильских тюрьмах, с 1988 по 2011 год. Время, проведенное там, в том числе в одиночной камере, похоже, еще больше радикализировало его.
В сделанном израильским правительством анализе личности Синвара во время его пребывания в тюрьме его характер описывался как «жестокий, авторитетный, влиятельный, обладающий необычными способностями к выносливости, хитрый и манипулятивный, довольствующийся малым… Хранит секреты даже в тюрьме среди других заключенных… Обладает способностью увлекать за собой толпу».
Репутация Синвара, отличавшегося безжалостностью и жестокостью, принесла ему прозвище «Мясник из Хан-Юниса».
Синвара освободили в 2011 году в рамках сделки, по которой 1027 палестинцев и израильских арабов отпустили из тюрем в обмен на одного израильского заложника — солдата ЦАХАЛ Гилада Шалита.
Сразу после выхода из тюрьмы Синвар также заключил союз с «Бригадами аль-Кассама». В 2013 году он был избран членом политбюро ХАМАС в секторе Газа, а в 2017 стал его главой.
В 2015 году Госдепартамент США официально причислил Синвара к «особо разыскиваемым международным террористам».
В мае 2021 года израильтяне нанесли авиаудары по его дому и офису в секторе Газа. В апреле 2022 года в своем телеобращении он призвал людей нападать на Израиль любыми доступными способами.