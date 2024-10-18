Граудиня и Самойлова впервые поднялись на первое место в мировом рейтинге

Латвийский дуэт набрал 6780 очков в 13 турнирах.

Вторыми с 6740 очками в девяти турнирах являются чемпионки Европы Свенья Мюллер и Цинья Тилльман, а третьими с 6680 очками, накопленными в восьми турнирах, являются бразильянки Карола Сальгадо и Барбара Сейшас.

Лива Эбере и Даниэла Константинова находятся на 80-м месте с 1708 очками, заработанными в 11 турнирах.

Существенно изменение в рейтинге произошло, после того, как в нем перестали учитываться очки чемпионата мира 2023 года.

Предыдущие лидеры рейтинга - олимпийские чемпионы Ана Патрисия Рамош и Эдуарда Лисбоа из Бразилии, у которых было вычтено 1440 очков, находились на вершине рейтинга с 7 ноября 2022 года, 101 неделю подряд.



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