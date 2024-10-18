105 лет: Старейшая жительница Даугавпилса празднует юбилей

В честь этого события к юбилярше заглянули заместитель председателя Даугавпилсской думы Алексей Васильев и руководитель Социальной службы Марина Герасимова. Они не только вручили подарки, но и передали Марии денежную помощь в размере 200 евро - специальное пособие, которое полагается жителям города, достигшим возраста 101 года.

Несмотря на свои 105 лет, Мария по-прежнему полна энергии и живет самостоятельно. Она готовит, ухаживает за домом, следит за своим здоровьем, регулярно измеряя давление и пульс, а также каждый день выходит на прогулки и делает зарядку.

Мария Трошина - бывший медицинский работник с полувековым стажем. Родившись в многодетной семье, она с детства привыкла к труду и ответственности. Всю жизнь Мария посвятила заботе о здоровье других, воспитала детей и оставила заметный след в жизни Даугавпилса.

Хотя Мария в основном справляется сама, Социальная служба оказывает ей помощь на дому. Ее помощница Ирина Смородкина не только помогает с делами по хозяйству, но и составляет хозяйке компанию.

"Мы поздравляем нашу долгожительницу Марию Трошину с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, благополучия и неугасаемого оптимизма! Пусть всегда рядом будут те, кто окружает вас заботой и любовью!" - такие пожелания выразили представители городской администрации.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!