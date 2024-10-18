Жители Булли сталкиваются с серьезной проблемой: охраняемая природная территория - Булльские дюны - постепенно разрушается под колесами мотоциклистов и других водителей, использующих ее как гоночную трассу. Вместо места для отдыха дюны превратились в полигон для экстремальных заездов, и местные власти всерьез обеспокоены ситуацией, сообщает передача Bez Tabu.
ВИДЕО ⟩ Природа под колесами: мотогонщики разрушают охраняемые дюны в Риге
Гайдис Балодис, координатор центра местных жителей, который отвечает за район Булльупе, уже несколько лет наблюдает, как транспортные средства безнаказанно разрушают этот уникальный природный объект.
"Это наши соседи, те, кто живет рядом с дюнами, и, увы, именно они наносят вред, разрушая то, что должно быть сохранено", - сетует Балодис.
Местные жители не раз жаловались на мотоциклистов, превращающих дюны в импровизированную трассу. Природа не выдерживает таких нагрузок: после заездов дождь и ветер лишь усиливают разрушения.
Балодис неоднократно наблюдал, как гонщики спускаются по одной стороне дюн и пытаются взобраться на другую, превращая охраняемую территорию в личный экстремальный аттракцион. Он подчеркивает, что природная среда восстанавливается крайне медленно - понадобится не менее 30 лет, чтобы привести эту местность в порядок, если только не остановить мотогонщиков.
Иева Геистере, представитель компании Rīgas meži, также подчеркивает масштаб проблемы:
"Эти заезды наносят вред не только природе, но и нарушают покой тех, кто приходит в лес, чтобы отдохнуть.
Поэтому мы запустили кампанию "Не гони в лесу - гони на трассе!", предложив мотоциклистам легальные места для заездов".
Геистере рассказала, что для любителей скорости были оборудованы две специальные трассы для эндуро: одна - в районе трассы "333", другая - в Яунмарупе. Здесь можно разгоняться, тестировать технику и проводить время с удовольствием, не нанося вреда природе.
Опытные гонщики одобрили эту инициативу. Известный эндуро-гонщик и телеведущий Гиртс Тимротс поддержал идею создания легальных трасс:
"Это отличное решение для тех, кто хочет ощутить всю мощь своего мотоцикла. Проблема возникает, когда гонщик просто хочет покататься на природе, но не думает о последствиях. Если ты едешь через лес, не разрушай его - оставь его таким, каким нашел. А для тех, кто хочет серьезных заездов, всегда есть специальные трассы".
В рамках кампании "Не гони в лесу - гони на трассе" на территории Булльских дюн ведется видеонаблюдение. Эти дюны - охраняемый природный объект, и за их повреждение можно получить крупный штраф.
Видео: сюжет Bez Tabu