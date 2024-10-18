ВИДЕО Природа под колесами: мотогонщики разрушают охраняемые дюны в Риге

Гайдис Балодис, координатор центра местных жителей, который отвечает за район Булльупе, уже несколько лет наблюдает, как транспортные средства безнаказанно разрушают этот уникальный природный объект.

"Это наши соседи, те, кто живет рядом с дюнами, и, увы, именно они наносят вред, разрушая то, что должно быть сохранено", - сетует Балодис.

Местные жители не раз жаловались на мотоциклистов, превращающих дюны в импровизированную трассу. Природа не выдерживает таких нагрузок: после заездов дождь и ветер лишь усиливают разрушения.

Балодис неоднократно наблюдал, как гонщики спускаются по одной стороне дюн и пытаются взобраться на другую, превращая охраняемую территорию в личный экстремальный аттракцион. Он подчеркивает, что природная среда восстанавливается крайне медленно - понадобится не менее 30 лет, чтобы привести эту местность в порядок, если только не остановить мотогонщиков.

Иева Геистере, представитель компании Rīgas meži, также подчеркивает масштаб проблемы:

"Эти заезды наносят вред не только природе, но и нарушают покой тех, кто приходит в лес, чтобы отдохнуть.