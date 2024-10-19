Хоккеист сборной Латвии Чуксте завершил профессиональную карьеру в 27 лет

В этом сезоне Чуксте был без клуба, но в прошлом сезоне он играл во второй шведской лиге HockeyAllsvenskan, в команде Brynas (Евле). На счету защитника 13 передач в 49 матчах регулярного чемпионата и один гол и две передачи в 13 играх плей-офф.

В сезоне 2022/2023 Чуксте выиграл чемпионат Чехии в составе Ocelārži из Тршинеца.

До приезда в Чехию Чуксте выступал за команды Lahti Pelicans, рижское "Динамо" и Mogo/LSPA, а в Северной Америке играл за Chicago Steel из Хоккейной лиги США (USHL), четыре сезона за Квиннипэкский университет из Национальной ассоциации студенческого хоккея, а также короткое время за Solar Bears (Орландо) из Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL) и Barracuda (Сан-Хосе) из Американской хоккейной лиги.

В составе латвийской сборной Чуксте выступал на трех чемпионатах мира, а в 2023 году помог национальной команде завоевать первые в ее истории медали, выиграв бронзу на турнирах в Риге и Тампере.

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