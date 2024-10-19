Мужчина пытался совратить несовершеннолетнюю по интернету, но попался в ловушку

Как сообщили агентству LETA в прокуратуре, мужчина обвиняется в попытке совратить несовершеннолетнюю девочку через интернет и склонить подростка к изготовлению порнографических материалов.

Согласно обвинительному заключению, полиция создала фальшивый профиль на интернет-платформе inbox.lv, якобы принадлежащий 14-летней девочке. По мнению обвинения, ее возраст не помешало мужчине начать сексуальную переписку с профилем. Обвиняемый решил совратить девушку - дистанционно, по переписке, совершить с ней развратные действия и склонить ее к половому акту, говорится в обвинительном заключении.

Во время переписки сексуального характера обвиняемый отправил на профиль подставной девочки фотографию, на которой он был полностью обнажен, а также одно видео, на котором он совершал над собой сексуальные действия. Обвиняемый побуждал другого участника переписки вступить в сексуальные отношения, показать себя обнаженной в видеозвонке и совершить над собой действия сексуального характера.

Как подчеркивает обвинение, преступный замысел обвиняемого "не был доведен до конца по независящим от него причинам", поскольку следователи раскрыли ему, что профиль, с которым он переписывался, был создан для оперативной деятельности.

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