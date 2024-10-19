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Alexandra Nekrasova

Фото Невероятно редкий улов в Даугаве под Кегумсом - гигантский пестрый толстолобик

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Рыбак Игорь Скуряртс с редким уловом
Рыбак Игорь Скуряртс с редким уловом Фото: facebook.com

В пятницу, 18 октября, в Даугаве, ниже по течению от Кегумской ГЭС, рыболову Игорю Скурьяртсу попался очень редкий и весьма впечатляющий улов - пестрый толстолобик весом 22,9 кг. Мужчина сообщил об этом в Латвийскую федерацию рыболовного спорта, которая разместила фотографии поразительного трофея в Facebook.

"Борьба с рыбой была нелегкой, но вовремя мне на помощь пришел другой охотник за трофеями Виталий Воробьев, который успешно помог с выловом", - рассказывает Игорь Скурьяртс, которому уже не раз удавалось поймать такую рыбу в водах Даугавы.

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