Фото Невероятно редкий улов в Даугаве под Кегумсом - гигантский пестрый толстолобик

"Борьба с рыбой была нелегкой, но вовремя мне на помощь пришел другой охотник за трофеями Виталий Воробьев, который успешно помог с выловом", - рассказывает Игорь Скурьяртс, которому уже не раз удавалось поймать такую рыбу в водах Даугавы.