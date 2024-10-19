Патологоанатом: Главарь ХАМАС Яхья Синвар был убит выстрелом в голову

На следующий день гибель Синвара подтвердил высокопоставленный боевик ХАМАС Халил аль-Хайя в эфире телеканала Al Jazeera. Он также заявил, что террористы не отпустят захваченных ими год назад израильских заложников, пока Израиль не прекратит атаки на сектор Газа и не выведет свои войска.

Роль Синвара в атаке ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года

Яхья Синвар был одним из главных архитекторов нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, и Израиль подчеркивал, что приложит усилия для его ликвидации. В течение последнего года Синвар скрывался в туннелях ХАМАС в секторе Газа. Десятки операций, проведенных ЦАХАЛ и ШАБАК за последний год, а также в последние недели в районе, где он был ликвидирован, ограничили оперативное передвижение главаря группировки.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в Иерусалиме после подтверждения данных о смерти Синвара, указал, что это событие дает шанс добиться мира на Ближнем Востоке, однако война еще не может считаться завершенной. Израиль продолжит ее до тех пор, пока все заложники не выйдут на свободу, подчеркнул он.

Предшественник Синвара на посту главы политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит 31 июля в Тегеране. ХАМАС и Иран возложили ответственность за убийство на Израиль. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал ответить возмездием. Сам Израиль не комментировал убийство Хании.

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