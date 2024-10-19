В воздушное пространство Румынии залетел подозрительный объект; в небо подняли истребители

Для его перехвата в воздух были подняты четыре румынских и испанских истребителя F-16 и F-18, патрулирующих воздушное пространство НАТО.

Это уже второй такой инцидент за последние два дня. В обоих случаях пока что не известно, были ли это российские дроны.

О произошедшем проинформировано НАТО.

Радары румынской армии заметили подозрительный объект в ночь на субботу над Черным морем примерно в 45 километрах от побережья Румынии.

В воздушном пространстве Румынии он пролетел около 19 километров и пропал с экранов радаров недалеко от Коджалака, которая находится примерно в 75 километрах от границы с Украиной.

Истебителям НАТО так и не удалось остановить визуальный контакт с подозрительным объектом.

Информации о падении возможного объекта пока нет, его поиски продолжаются.

После первого инцидента в четверг НАТО обвинило Россию в нарушении воздушного пространства страны альянса, однако пришло к выводу, что это не было осознанным нападением.

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