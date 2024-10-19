Сб, 19.10.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs

В Инчукалнсе тренировка по водному поло закончилась избиением ребенка и дракой между отцом и игроком

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Ekrānšāviņš

В прошлую субботу в Инчукалнсе на тренировке по водному полу 37-летний мужчина физически воздействовал на 13-летнего ребенка. В свою очередь после этого инцидента произошла еще одна драка - между этим же мужчиной и отцом ребенка, сообщает передача Panorāma.

В бассейне дети тренировались вместе со взрослыми, и у 13-летнего мальчика возник конфликт с 37-летним многолетним игроком сборной Латвии Михаилом Токаревым.

Мальчик позвонил своему отцу, который встретил Токарева снаружи и избил.

Как сообщила Государственная полиция, заявления были получены от обеих вовлеченных в конфликт сторон.

Латвийское телевидение попыталось связаться с Токаревым, но безуспешно.

В больнице у пострадавшего мальчика констатировано сотрясение мозга и царапины на теле.

Сигулдское краевое самоуправление указало, что в данный момент обобщает информацию и созвало заседание ответственного комитета.

Подробнее смотрите в сюжете:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх