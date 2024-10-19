В прошлую субботу в Инчукалнсе на тренировке по водному полу 37-летний мужчина физически воздействовал на 13-летнего ребенка. В свою очередь после этого инцидента произошла еще одна драка - между этим же мужчиной и отцом ребенка, сообщает передача Panorāma.
В Инчукалнсе тренировка по водному поло закончилась избиением ребенка и дракой между отцом и игроком
В бассейне дети тренировались вместе со взрослыми, и у 13-летнего мальчика возник конфликт с 37-летним многолетним игроком сборной Латвии Михаилом Токаревым.
Мальчик позвонил своему отцу, который встретил Токарева снаружи и избил.
Как сообщила Государственная полиция, заявления были получены от обеих вовлеченных в конфликт сторон.
Латвийское телевидение попыталось связаться с Токаревым, но безуспешно.
В больнице у пострадавшего мальчика констатировано сотрясение мозга и царапины на теле.
Сигулдское краевое самоуправление указало, что в данный момент обобщает информацию и созвало заседание ответственного комитета.
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