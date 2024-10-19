В Инчукалнсе тренировка по водному поло закончилась избиением ребенка и дракой между отцом и игроком

В прошлую субботу в Инчукалнсе на тренировке по водному полу 37-летний мужчина физически воздействовал на 13-летнего ребенка. В свою очередь после этого инцидента произошла еще одна драка - между этим же мужчиной и отцом ребенка, сообщает передача Panorāma.