Клуб НБА "Милуоки Бакс" прекратил сотрудничество с Пасечником

Как сообщил обозреватель ESPN Шем Карания, "Бакс" прекратили сотрудничество с Пасечником, но заключили двусторонний контракт с другим центровым Лайемом Робинсоном.

В начале августа Пасечник подписал двустороннее соглашение с "Бакс" и, проведя полный тренировочный лагерь с командой из Милуоки, вышел на площадку в четырех проверочных матчах, где в среднем набирал 5,3 очка и делал четыре подбора.

Ранее Пасечник в НБА провел два сезона в составе "Вашингтон Уизардс", с 2019 по 2021 год он выходил на площадку в 28 матчах и в среднем набирал 5,6 очка и делал 3,9 подбора.

Прошлые сезон Пасечник провел в клубе высшей лиги Испании "Паленсия", где в среднем в матче набирал 13 очков, делал 3,8 подбора, 1,3 результативные передачи, 0,9 блоков и 0,6 перехватов.

С 2012 по 2015 годы баскетболист выступал за "ВЭФ Рига", после чего начал играть за рубежом.

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