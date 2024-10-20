Видео Латвийский боксер Вилцанс по очкам проиграл британцу Ярду из первой десятки рейтинга

Уже в первом раунде после удара Ярда Вилцанс оказался на полу ринга, однако нокдаун латыш выдержал и бой прошел все десять раундов. Судьи присудили британскому боксеру победу со счетом 98:92.

О дуэли между Ярдом и Вилцансом стало известно только на этой неделе, латыш впервые проводил бой против соперника такого уровня.

30-летний Вилцанс в профессиональном боксе провел 19 дуэлей, одержав 17 побед, семь из которых - нокаутом. В свою очередь плечами 33-летнего Ярда 29 боев, в которых одержано 26 побед, причем 24 - нокаутом.

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